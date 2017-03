Rückschlag: Alessandro Hämmerle verpasst Finale

Was für eine böse Überraschung für den Mann in Gelb, Alessandro „Izzi“ Hämmerle. Der Gaschurner kam gestern bei ungleichmäßigen Bedingungen in der Qualifikation im spanischen La Molina nicht über Platz 53 (!) hinaus. Und fehlt damit im heutigen Finale. „Einfach unglaublich, was da passiert ist“, resümierte der 23-Jährige. „Ich habe keine so großen Fehler gemacht, die eine solche Platzierung erklären würden. Eine Anhäufung von Zufällen gab den Ausschlag.“

Faktor Wetter. Unter der Woche hatten noch frühlingshafte Bedingungen in den Pyrenäen geherrscht. In der Nacht auf Samstag setzte der prognostizierte Wetterumschwung ein. Es fiel 30 Zentimeter Neuschnee, der Quali-Start musste auf den frühen Nachmittag verschoben werden. Hämmerle erwischte keinen guten Lauf und hatte das Pech, dass die Strecke ob der Sonneneinstrahlung schneller wurde. So musste er als 37. in den zweiten Qualilauf, wo ihm seine niedrige Startnummer vier zum Verhängnis wurde. „Es war verrückt. Izzi hatte im zweiten Lauf keine Chance“, kommentiert Quali-Zweiter Markus Schairer. „Du hast mit freiem Auge gesehen, wie die Strecke schneller und schneller wurde. Deshalb sind Läufer im Finale, die da nichts verloren haben.“ Schlecht für Hämmerle: Der Weltcupzweite Omar Visintin schaffte es als 26. und wird heute nahezu sicher die Weltcupführung übernehmen. Dem Italiener könnte vor dem Saisonfinale in Veysonnaz gar eine Vorentscheidung gelingen. Hämmerle hofft, dass der prognostizierte Wind heute das Ergebnis durcheinander wirbelt.

Vielleicht kommt ihm ja auch Schairer zuhilfe, indem er Visintin im Viertelfinale rauswirft. Der Montafoner geht jedenfalls optimistisch ins Rennen und will eine Woche vor der WM in der Sierra Nevada Selbstvertrauen tanken. Dass er sich seiner Topform nähert, zeigt ein Detail: Obwohl die Strecke im zweiten Lauf deutlich schneller wurde, waren dort nur drei schneller als Schairer im ersten Lauf.

