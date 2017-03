Torgala in Dortmund und Hoffenheim

Dortmund präsentiert sich weiter in Torlaune, gegen Leverkusen trafen die Borussen gleich sechs Mal. Fünf unterschiedliche Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein, nur Pierre-Emerick Aubameyang (Foto) traf doppelt. Baumgartlinger und Özcan saßen bei Leverkusen nur auf der Bank, Dragovic wurde eingewechselt (86.). Lukas Hinterseer und Markus Suttner kassierten mit Ingolstadt in Hoffenheim fünf Gegentreffer, Bremen gelang gegen Darmstadt ein wichtiger 2:0-Sieg im Kampf gegen den Abstieg.