Die Damen von RW Rankweil haben in der 2. Liga Mitte/West gegen den SV Taufkirchen auf der heimischen Gastra nur 0:0 gespielt. Damit ziehen die Rankweilerinnen allerdings am Kontrahenten FFC Vorderland vorbei und sind nun alleiniger Tabellenführer. Vorderland kann heute in Innsbruck zurückschlagen.