Nachrichten

Goffin wirft in Monte Carlo auch Djokovic hinaus

TENNIS. David Goffin, der im Achtelfinale Dominic Thiem bezwungen hatte, besiegte im Viertelfinale des ATP-1000-Turniers in Monte Carlo Novak Djokovic 6:2, 3:6, 7:5. Der Belgier trifft nun auf Rafael Nadal. Das zweite Halbfinale lautete Albert Vinolas gegen Lucas Pouille.

Carey: „Rennen in New York hat Priorität“

FORMEL1. Neo-Formel-1-Boss Chase Carey hat das große Ziel, den US-Markt zu erobern. Dafür möchte der Amerikaner neben Austin einen zweiten Grand Prix in Übersee etablieren. Carey: „Wir sind uns einig, dass diesbezüglich ein Rennen in New York Priorität hat.“

Naht das Karriereende von Tiger Woods?

GOLF. Nach seiner vierten Rückenoperation benötigt Tiger Woods zumindest sechs Monate, um sich körperlich wieder auf Wettkampfniveau zu bringen. „Ich bin optimistisch, dass die Operation die Krämpfe und Schmerzen in meinem Rücken lindern wird.“ Ob er jemals wieder auf die Tour zurückkehrt, ist fraglich.

EM-Bronze für Unterwurzacher

JUDO. Die Tirolerin Kathrin Unterwurzacher hat bei der Europameisterschaft in Warschau Bronze in der Klasse bis 63 Kilogramm gewonnen.