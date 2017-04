Diese starke Leistung macht Hoffnung

Es war ein guter Einstieg in die Weltmeisterschaft der Gruppe B in der Ukraine für das österreichische Nationalteam. Gegen Kasachstan holten Thomas Raffl und Kollegen einen 0:2-Rückstand auf, mussten sich aber am Ende nach einer kämpferischen Großleistung etwas unglücklich 2:3 geschlagen geben.

Die Österreicher kamen gut in das Spiel, erzielten bereits in der ersten Minute den vermeintlichen Führungstreffer. Doch die Schiedsrichter Vladimir Pesina und Jeremy Tufts gaben den Treffer wegen angeblichen Torraumabseits nicht. Eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter, denn kein Österreicher behinderte den Keeper der Kasachen. Daraufhin übernahm der Favorit das Geschehen, unter Mithilfe der Österreicher. Denn sie fabrizierten ein Foul nach dem anderen, die zwar in der heimischen Liga wohl nicht gepfiffen worden wären. Auf internationalem Niveau werden diese Vergehen jedoch mit zwei Minuten geahndet. Würden die Schiris in der heimischen Liga nach internationalen Richtlinien pfeifen, hätte es diese Fouls der Österreicher wohl nicht gegeben. Das dritte Überzahlspiel nutzten die Kasachen durch Nigel Dawes zur Führung. Der eingebürgerte Kanadier legte nach einer tollen Aktion nach: 2:0. Danach überstanden die Österreicher 91 Sekunden eine 3:5-Unterzahl.

Besser lief es für das ÖEHV-Team ab Minute 21. Zuerst gelang Konstantin Komarek der Anschlusstreffer, der einen Schuss von Thomas Raffl abfälschte. Als der Villacher kurz vor Drittelende das 2:2 glückte, schien eine Überraschung möglich. Aber ein neuerlicher Gegentreffer in Unterzahl verhinderte einen Punktgewinn für die Österreicher, die bis zum Ende alles versuchten, aber für den tollen Einsatz nicht mehr belohnt worden sind.