René Nichterwitz

Als Doppelspezialist spielt René Nichterwitz meist an der Seite von Matevz Bajuk, seine Vielseitigkeit brachte ihm jedoch viele Partner. In der laufenden Saison hat er eine ausgeglichen Bilanz (13 Siege). Vonmetz: „Für ihn gilt im Doppel dasselbe wie für Matevz Bajuk, er spielt stets solide. Im Mixed tritt er meistens an der Seite von Anna Hagspiel an. Dort sollten die beiden gegen Traun Chancen haben.“

Weiters im Kader: Raphaela Winkler, die allerdings im ersten Finalspiel nicht im Kader stand. Vonmetz: „Raphaela ist eine Einzelspielerin, die eine gute Staatsmeisterschaft gespielt hat, aber nicht an Tina vorbei kommt.“