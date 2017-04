Dornbirn steht im Halbfinale

Wie schon Spiel zwei der NLA-Viertelfinalserie zwischen Dornbirn und Uttigen war auch das dritte Spiel an Spannung kaum zu überbieten. Hatten vor zwei Wochen noch die Schweizer im Penaltyschießen das glücklichere Händchen, so schlugen die Messestädter gestern auf gleiche Art und Weise zurück.

Dominique Kaul brachte die Hausherren in der Dornbirner Stadthalle nach neun Minuten in Führung. Dann ging es Schlag auf Schlag. Lourenco Ribeiro glich für Uttigen aus, doch Youngster Kilian Hagspiel stellte nur acht Sekunden später die Dornbirn-Führung wieder her. Diese hatte allerdings nur sechs (!) Sekunden bestand, da Fabian Althaus das 2:2 erzielte. Kurz vor der Pause sorgte Althaus sogar für die Gästeführung, doch hierauf hatte Alberto Gomez del Torno die passende Antwort. Die Partie vor 350 Zuschauern musste somit in die Verlängerung, in der kein weiterer Treffer fiel. Im Penaltyschießen entschied schließlich David Rodriguez das Spiel für Dornbirn und sorgte für den Einzug ins Halbfinale. Dort trifft der Aufsteiger auf den HC Montreux, welcher den Grunddurchgang als Dritter einen Rang vor den Dornbirnern abgeschlossen hatte. Gespielt wird zuerst am 8. Mai am Genfer See, das Rückspiel findet am 13. Mai in Dornbirn statt.