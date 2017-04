Eklat um Legende Nastase

Was ist bloß in Ilie Nastase gefahren? Zuerst sagte Rumäniens Fed-Cup-Kapitän am Rande des Duells mit Großbritannien in Constanta über das Baby, das Serena Williams und ihr weißhäutiger Verlobter erwarten: „Welche Farbe wird es haben – Schokolade mit Milch?“ Dann fasste der 70-Jährige Englands schwangerer Kapitänin Anne Keothavong an die Schulter und fragte sie nach ihrer Hotelzimmernummer. Zu allem Übel attackierte Nastase auch noch verbal Schiedsrichter und britische Spielerinnen. Dem Rumänen wurde daraufhin die Akkreditierung entzogen.