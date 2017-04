Michele Scarponi, Sieger des Giro d’Italia 2011, ist nahe Ancona beim Training mit einem Kleintransporter zusammengeprallt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Astana-Profi, der erst am Montag die Tour of the Alps als Gesamtvierter beendet hatte, hinterlässt seine Frau und Zwillinge. „Ich begreife es nicht, mir fehlen die Worte, mein Freund“, twitterte Kollege Vincenzo Nibali.