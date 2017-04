Himmelfahrtskommando da, Kaffeefahrt dort

Die Ausgangslage vor den heutigen zweiten Viertelfinals könnte für die Vorarlberger Teams nicht unterschiedlicher sein. Während Hard am Donnerstagabend Aufsteiger Ferlach daheim mit 30:20 besiegte und in allen Belangen dominierte, setzte es für Bregenz HB einen Tag zuvor in eigener Halle ein 24:27-Debakel gegen Schwaz. Entsprechend angespannt tritt der Rekordmeister auch die Reise über den Arlberg an, während der fünffache Meister Hard sorgenfrei nach Kärnten fährt.

Schwaz erwartet stark. Nach der verdienten Niederlage zeigt sich Bregenz-HB-Präsident Roland Frühstück realistisch: „Zunächst muss man sagen, dass Schwaz nach Hard und Margareten mit uns zu den besten Teams in der HLA gehört. Sie haben das Untere Play-off dominiert, haben einen starken Torhüter, eine aggressive Deckung und drei, vier sehr starke Angreifer. Aber das wussten wir vorher.“

Sauer aufgestoßen ist Frühstück das Auftreten seines Teams: „Zuhause hätten wir ganz anders anfangen müssen. Da sind wir ganz klar zu spät auf Betriebstemperatur gekommen und haben vor allem in Überzahl schlecht gespielt. Und auch gegen die 4:2-Variante von Schwaz haben wir schlecht reagiert. Weiters hat die Körpersprache nicht gepasst.“

Unzufrieden war Frühstück auch mit der Leistung der Schiedsrichter: „Ich rede normalerweise nicht gerne über Schiedsrichter. Aber in der engen Phase haben sie zwei, drei gewaltige Schnitzer gemacht. Ein Stürmerfoul gepfiffen, das keines war, oder einen klaren Aus-Ball nicht gegeben, wo ein Schwazer Spieler noch die Hand dran hatte. So ist es statt plus drei nur mehr plus eins gestanden.“ Somit habe sich der Druck erhöht. Druck, mit dem die Mannschaft in dieser Saison nur schwer zurechtkommt, Frühstück: „Wenn wir in Situationen kommen, wo wir gewinnen müssen, funktioniert das derzeit nur selten. Da fehlt natürlich einer wie Lucas Mayer oder auch Marko Buvinic.“ Verloren sei die Best-of-three-Serie dennoch nicht. „Es liegt im Bereich des Möglichen.“

Hard quasi im Halbfinale. Entspannt sei das falsche Wort, fokussiert treffe es besser, beschreibt Hards Sportlicher Leiter Thomas Huemer die Einstellung vor dem heutigen zweiten Viertelfinal-Spiel in Ferlach (18 Uhr): „Wir wollen natürlich den Sack zumachen. Und mit einer halbwegs normalen Leistung sollte uns das auch gelingen. Schließlich wollen die Jungs lieber ein paar freie Tage als ein drittes Spiel nächsten Freitag.“ Die Spielanalyse des 30:20 sei undramatisch verlaufen, „es hat mich gefreut, dass Luca Raschle sich gut präsentiert hat und alle zu Einsatzzeiten gekommen sind.“ Christian Höpperger