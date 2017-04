Rückschlag auf dem Weg zum Titel

Von Johannes Emerich

Vom Jäger zum Gejagten – diesen Rollenwechsel erlebte der UBSC Wolfurt in der laufenden Saison der Badminton-Bundesliga. Nach dem sensationellen Titelgewinn im Mai 2016 wollten die anderen Teams in der Liga dem amtierenden Meister das ein oder andere Bein stellen. Dies gelang ihnen allerdings nur selten – bis gestern.

Enttäuschung in Traun. Im ers­ten Finalspiel mussten Peyo Boychinov und Co. die Überlegenheit des Herausforderers aus Traun akzeptieren. Die österreichische Badminton-Legende Jürgen Koch (inzwischen schon 44 Jahre alt) war sowohl im Doppel mit Partner Peter Zauner als auch im Einzel für die Wolfurter nicht zu bezwingen.

Zusätzlich spielte Trauns Legionärin aus Indonesien Uzchi Ananda Hidayet auf hohem Niveau und bezwang Wolfurts personifizierte Punktegarantie Tina Kodric in zwei Sätzen. Das abschließende Mixed Doppel war nach dem gewonnenen ers­ten Satz der Oberösterreicher entschieden und wurde abgebrochen.

Revanche im Blick. Der Bundesligakoordinator der Hofsteiger Michael Vonmetz zeigte sich über die Leistung in Traun enttäuscht, trotzdem blieb er optimistisch: „Es ist nicht aussichtslos, aber es wird sehr schwer, das Finale noch einmal zu drehen.“ Die Chance dazu bietet sich am kommenden Wochenende in der eigenen Halle. Für die NEUE am Sonntag hat Vonmetz das Wolfurter Team analysiert und stellt jene Spieler vor, die für das Wunder in der Hofsteighalle sorgen sollen.