Mit drei Schlägen Vorsprung auf den Südafrikaner Dylan Frittelli geht Bernd Wiesberger als Führender in die Finalrunde des European-Tour-Turniers in Shenzhen (CHN). Holt der Burgenländer den Sieg, wäre es sein fünfter großer Titel, der ihm 437.017 Euro brutto sowie eine Verbesserung in der Weltrangliste (derzeit 43.) bescheren würde.