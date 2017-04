Salzburgs 23. Sieg in Serie soll her

Im Finale 2016 setzte es im Duell zwischen Salzburg und der Admira eine 0:5-Pleite für die Südstädter. So ein klares Ergebnis ist im heutigen Spiel in der BSFZ-Arena eher unwahrscheinlich. Denn die Niederösterreicher boten Salzburg in der Bundesliga ordentlich Paroli. Die Admira wurde von den Bullen