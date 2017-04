Aus drei mach eins: Statt Erfolgen in der Meisterschaft, der Champions League und dem DFB-Pokal können die Bayern in dieser Saison nur noch einen Titel gewinnen – jenen in der Liga. Im Pokal setzte es gegen Borussia Dortmund eine 2:3 (2:1)-Niederlage. Erstmals seit 2011 finden die Endspiele im DFB-P