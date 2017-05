Ried hat den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand. Das Tabellenschlusslicht feierte dank eines Tausendguldenschusses von Thomas Fröschl ein 1:0 gegen die Admira und liegt nur noch einen Zähler hinter St. Pölten. Die Niederösterreicher gastieren in der übernächsten Runde (20. Mai) in Ried.