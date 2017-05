Was viele schon vor dem Turnier geahnt hatten, bewahrheitete sich nun: Die Ahornblätter sind bei der Eishockey-WM in Köln und Paris das Maß aller Dinge. Auch gegen schwächelnde Weißrussen genügte dem Mutterland des Eishockeys eine dosierte Vorstellung. Diese reichte vor mageren 4363 Zuschauern in Pa