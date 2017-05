Real arbeitet sich zum Showdown

Das Finale der Champions League am 3. Juni in Cardiff bestreiten Juventus Turin und Real Madrid. Die Spanier verteidigten gestern in der Neuauflage des Vorjahrsfinales den 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel, die 1:2-Niederlage beim Lokalrivalen Atletico reichte zum schließlich verdienten Aufstieg.

„Für v