Für den neunfachen Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi ist ein Motocross-Unfall beinahe ordentlich ins Auge gegangen. Der 38-jährige Italiener erlitt aber „nur“ leichte Verletzungen am Brustkorb, an der Leber und der Niere und konnte das Krankenhaus noch am selben Abend verlassen. Der Start von Ros