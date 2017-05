Thiem startet schon heute ins Paris-Abenteuer

Die Batterien sollten aufgeladen sein, sowohl bei Dominic Thiem als auch bei der Fernbedienung für den Fernseher. Um 14 Uhr startet der Monaco-GP in ORF eins, um circa 14.45 Uhr startet Thiem in sein Paris-Abenteuer in ORF Sport+ und ab 16.30 Uhr beginnt auf Sky die letzte Runde der Fußball-Bundesli