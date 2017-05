Mit Platz 30 und 53.900 Dollar Preigeld in Wentworth verbesserte sich Bernd Wiesberger in der Weltrangliste um einen Platz auf Rang 29. Der Steirer Lukas Nemecz rückte durch Platz drei auf der Alps Tour in Paris vom 873. auf den 751. Platz und ist zweitbester Österreicher. AFP