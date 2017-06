Bernd Wiesberger (Bild) hat auch am zweiten Tag der US Open eine gute Figur gemacht. Mit einer Par-Runde blieb der Burgenländer vor dem heutigen Tag gesamt weiter drei unter Par. Damit gelang ihm erstmals der Cut beim Major-Turnier. Rickie Fowler gelang in Runde eins ein neuer Platzrekord (-7). GEPA