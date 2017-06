Matthias Schwab mit Rang 14

GOLF. Nach dem Start in die Profikarriere bei den Lyoness Open in Österreich schaffte es Matthias Schwab auch bei seinem ersten Turnier auf der Challenge Tour in die Geldränge: Der Schladminger beendete die Hauts-de-France Open in St. Omer mit 283 Schlägen auf dem geteilte