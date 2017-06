Am 20. Jänner hat Matthias Mayer den Super-G in Kitzbühel gewonnen – am 21. Juni erhielt er den symbolisch wohl größten „Lohn“: Die Gondel mit seinem Namen hinauf auf den Hahnenkamm wurde enthüllt. „Mir war gar nicht klar, dass es eine zweite Siegerehrung gibt“, meinte der Olympiasieger.