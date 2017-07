Skurrile Szenen spielen sich derzeit in Wimbledon ab. So musste sich beispielsweise Jo-Wilfried Tsonga („Sie waren sehr klein, es waren so viele. Sie krochen in Ohr und Nase“) fliegende Ameisen von seiner weißen Bekleidung und aus dem Gesicht wischen oder vom Tennisschläger vertreiben. Die Briten ha