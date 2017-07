180 Absagen an nur einem einzigen Tag

Sie bereiten sich mit Ihrem Klub in Velden auf die Premier-League-Saison vor. Dürfen wir wieder mit einem Meister Leicester City rechnen?

Was wir in der Saison 2015/16 erreicht haben, wird es in England wohl die nächsten 50 Jahre nicht mehr geben, weil die Spitzenklubs immer mehr Geld ausgeben.

Gibt e