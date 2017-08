Neymar-Deal löst in Österreich Unverständnis aus

Der alle bisherigen finanziellen Rahmen sprengende Transfer von Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain sorgt auch in der österreichischen Fußballszene für viel Gesprächsstoff. „Eigentlich ist kein Mensch so eine Summe wert“, kommentierte Rapid-Trainer Goran Djuricin am Freitag die 222-Millio