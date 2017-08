Im vielleicht spannendsten Jahr der Motorrad-WM-Königsklasse geht Marc Márquez als WM-Leader in die entscheidende Phase. Erfahrung hat er mit 24 bereits genug. Drei WM-Titel in der MotoGP hat der Katalane aus Cervera bereits geholt. Im Oktober 2015 in Sepang nahm die Karriere jedoch eine heftige Wen