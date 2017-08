Austria Wien steht wie im vergangenen Jahr in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League. Dem Vizemeister reichte am Donnerstagabend gegen NK Osijek im „Ausweichquartier“ in St. Pölten ein 0:1 (0:0) zum Aufstieg. Im Play-off-Hinspiel in Kroatien hatten sich die Wiener, die nun schon fünf Europacup-H