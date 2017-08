Ems will punkten

Durch den Derby-Sieg gegen Dornbirn und das klare Weiterkommen im VFV-Cup, in beiden Spielen kassierte man keinen Gegentreffer, tritt der VfB Hohenems heute mit breiter Brust beim SV Wörgl an. Die Emser haben im Vorjahr beide Duelle für sich entschieden, zudem haben die Tiroler in den letzten drei P