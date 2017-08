Lionel Messi zeigte am Samstag für den FC Barcelona einmal mehr, was er wert ist. Zunächst vergab der Argentinier zwar beim Gastspiel bei Deportivo Alaves einen Elfer, das schien ihn aber anzustacheln: Mit zwei Treffern (55., 66.) – die Nummern 350 und 351 in Spanien – brachte er die Katalanen wiede