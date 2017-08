Liebe Sportfreunde, ich melde mich aus Göteborg von der Europameisterschaft, wo mir am Freitag der Einzug in das heutige Finale der Top 25 gelungen ist. Das war mein großes Saisonziel und ich bin überglücklich, dass ich dieses hohe Ziel erreicht habe. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl in Göte