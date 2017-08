Nach sechs Siegen aus sechs Spielen möchte Weltmeister Deutschland in der Qualifikation den nächsten Schritt Richtung WM-Endrunde machen. Um 20.45 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Joachim Löw heute in Tschechien zu Gast. Mit 27 erzielten Toren ist Deutschland in der Offensive das gefährlichste Tea