Fußball-Weltmeister Deutschland ist in der Qualifikationsgruppe C für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland auch im siebenten Spiel siegreich geblieben. Das Team von Joachim Löw gewann am Freitag in Prag gegen Tschechien ohne zu glänzen 2:1 (1:0). Nach einem frühen Treffer von Timo Werner (4.) tate