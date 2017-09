Die Europameisterschaft 2020 findet im Juni und Juli 2020 mit 24 Nationen statt. Erstmals in 13 Städten und in 13 verschiedenen Ländern. In Dublin, Amsterdam, Bilbao, Bukarest, Glasgow, Budapest, Brüssel und Kopenhagen werden je drei Vorrundenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen. In München, Sank