Man muss es so sagen: Eigentlich wäre (fast) alles für Österreich gelaufen an diesem Spieltag, nur nützt das nach dem 1:1 gegen Georgien nichts mehr. Und Serbien hat sich an der Spitze der Tabelle ein wenig Luft verschafft – dank eines 1:0-Erfolges in Irland. AS-Rom-Legionär Aleksandar Kolarov war e