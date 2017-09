Handball. Der SC Magdeburg muss sich am 4. Spieltag der deutschen Handball Bundesliga zu Hause den Füchsen Berlin mit 26:30 geschlagen geben. Der Harder Robert Weber erzielt vor 6472 Zuschauern für die Hausherren sieben Treffer, wobei er zwei Mal per Siebenmeter erfolgreich ist. In der Tabelle beleg