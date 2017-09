Europa findet ohne Bregenz Handball statt

Von Christian Höpperger

Der Aufsteiger in die zweite EHF-Cup-Runde steht fest. Mit einem 27:27-(11:12)-Unentschieden und dem Gesamtscore von 57:55 setzte sich am Samstagabend West Wien vor 900 Fans in der Handballarena Rieden-Vorkloster gegen Bregenz durch und trifft in der zweiten Runde (7./8. und 1