Der niederländische Superbike-Pilot Michael van der Mark ersetzt Yamaha-Fahrer Valentino Rossi beim Grand Prix von Aragonien am 24. September. Der 24-Jährige hat noch keine MotoGP-Erfahrung, fuhr 2010 aber einige Rennen in der 125er-Klasse und 2011 ein Moto2-Rennen in Assen. Rossi fällt zumindest bi