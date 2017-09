What’s up Hockeyfans? Am Freitag haben wir in der noch jungen Saison bereits unsere Sturmlinien verändert. Warum macht man so etwas? Das möchte ich euch heute in der Kolumne erklären. Zu Beginn jeder Saison versuchst du dein Talent möglichst breit über die Linien zu verteilen. Sehr viel hängt da von