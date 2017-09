Die Strecken der Rad-Weltmeisterschaften 2018 in Innsbruck-Tirol präsentieren sich entsprechend dem Veranstaltungsmotto „Riding the Heart of the Alps“ mit sehr schwierigem Profil. Das Straßenrennen der Herren, der abschließende Höhepunkt der Titelkämpfe, ist 265 km lang und führt über zahlreiche Ans