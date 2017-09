In Köln kriselt es weiter, Sperre und Strafe für Baier

Kölns schlechtester Saisonstart der Klubgeschichte dauert an. Die Kölner mit Trainer Peter Stöger kassierten im fünften Saisonspiel die fünfte Niederlage und hängen ohne Punkt am Tabellenende fest. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt setzte es eine 0:1-Niederlage. Sebastien Haller verwertete in d