Coman: „Paris wird leichter als Wolfsburg“

Mit 16 Jahren und acht Monaten debütierte Kingsley Coman als jüngster PSG-Spieler aller Zeiten in der Ligue 1 – damals unter Carlo Ancelotti, seinem heutigen Trainer beim FC Bayern. Heute könnte der Franzose mit den Münchnern in der Champions League eine Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte feiern. Ob er mit einem Platz in der Startelf rechnet? „Ich hoffe, dass wir gewinnen, das ist das Wichtigste. Ob ich spiele, das wird man sehen“, sagt der französische Nationalteamspieler, der heuer regelmäßig im Bayern-Dress zum Einsatz kommt und für Familie und Freunde gleich 15 Tickets für das heutige Match geordert hat.

Das magere 2:2 (nach 2:0-Führung) am Wochenende in Wolfsburg hat der 21-Jährige, der erst in der 86. Minute eingewechselt wurde („Ich muss vor dem Tor noch viel konsequenter werden“), abgehakt: „Wir nehmen es als kleine Ohrfeige. Dadurch bleiben wir konzentrierter.“ Nachsatz: „Paris wird leichter als Wolfsburg, wo wir Favorit waren und der Gegner hinten drinnengestanden ist.“

Ob der nach einer Sprunggelenksverletzung wieder genesene David Alaba spielt, wird sich erst heute zeigen.