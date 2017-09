Real feiert eine Premiere in Dortmund

Der zweite Spieltag der Champions League ist zur Hälfte vorbei, und die Topklubs beziehen die Spitzenpositionen. Wie etwa der Titelverteidiger. Real Madrid entführte im siebenten Anlauf erstmals drei Punkte aus Dortmund, die Borussia, in der Bundesliga bislang unantastbar, unterlag 1:3. In Hälfte eins nagelte Bale den Ball ins Kreuzeck, kurz nach Wiederanpfiff machte Ronaldo sein 108. Tor in der Königsklasse. Nach Aubameyangs Anschlusstreffer (54.) keimte Hoffnung auf, doch Real schlug in Gestalt des königlichen Ronaldo ein drittes Mal zu. Den Deutschen wurde beim Stand von 0:1 ein klarer Hands-Elfmeter vorenthalten. Im Vorjahr hatten einander die beiden Klubs ebenfalls in der Gruppenphase getroffen, beide Partien endeten 2:2.

Während Real und Tottenham in Gruppe H nun bei sechs Punkten halten, stehen Dortmund und Apoel Nikosia mit leeren Händen da. Die an sich nicht schlechten Zyprioten verloren daheim gegen die Spurs aus London mit 0:3, sämtliche Treffer erzielte der gnadenlose Harry Kane.

Ebenfalls drei Treffer glückten Ben Yedder beim 3:0 des FC Sevilla gegen Maribor. Damit liegen die Spanier mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe E. Auch, weil Liverpool bei Spartak Moskau nur ein 1:1 erreichte.

Eine Überraschung gelang dem FC Porto in Monaco. Der portugiesische Meister gewann dank zweier Tore des bärenstarken Aboubakar sowie des eingewechselten Layun mit 3:0.

Napoli nahm Feyenoord Rotterdam nach allen Regeln der Kunst auseinander, die Italiener glänzten beim 3:1 durch perfektes Kombinationsspiel. Die Niederländer, prinzipiell ohne Chance, vergaben noch dazu einen Elfmeter.

Das ist auch Kun Agüero passiert, egal, Manchester City gewann trotzdem locker gegen Shakhtar Donezk mit 2:0. Den Führungstreffer erzielte De Bruine mit einem Weitschuss, Sterling machte in der Schlussminute alles klar. Die Citizens hätten gut und gern sieben, acht Tore schießen können. Damit hat die Mannschaft von Pep Guardiola erstmals die ersten zwei Spiele in der Gruppenphase gewinnen können.