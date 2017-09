Schussfahrt mit dem Aufsteiger

Die Anhänger haben sich groß aufgebaut. Mit slowakischer Fahne warten sie auf ihren Helden vor dem Lienzer Grand Hotel. Sie reisen mit ihrem Idol um die halbe Welt, sind auch bei den Frühjahrsklassikern dabei, natürlich bei der Tour de France. Und sie waren auch am letzten Wochenende in Norwegen, als Peter Sagan (27) seinen dritten WM-Titel im Sprint gewann, seinen dritten hintereinander wohlbemerkt.

Der neuerliche Erfolg hielt Peter Sagan aber nicht davon ab, am Dienstag mit dem Osttiroler Mountainbike-Weltmeister Alban Lakata einen 2,2 Kilometer langen Mountainbike-Trail vom Hochstein zu eröffnen. Auch wenn er sehr, sehr müde wirkte, ausgelaugt von den fast 270 WM-Kilometern. Von den Stunden danach, als er herumgereicht wurde, Tausende Fragen beantworten musste. Dann nach Osttirol reiste. Und hier wieder mit den gleichen Fragen konfrontiert wurde. Da wirkte der große, neue Star des Radsports schon fast ein wenig grantig. Vor allem Fragen, die die Vergangenheit betreffen, sind ihm ein Gräuel. Die Frage, ob sein Ausschluss bei der Tour gerechtfertigt gewesen ist, regt ihn immens auf. Das habe er schon tausendfach verneint. „Fragt mich über die WM, wie ich mich fühle, alles okay“, so Sagan. Glücklich sei er, ausruhen wolle er sich. „Just relaxing“, ist sein innigster Wunsch für die restlichen Monate des Jahres. Über das kommende Jahr weiß er noch nicht viel zu erzählen. „Fragt mich das im Dezember, früher bitte nicht …“

Die Szene kommt jedenfalls immer mehr ins Schwärmen, wenn Sagan auf dem Rad sitzt und stets auf Attacke fährt, er keine Gelegenheit zum Angriff auslässt. Er hat das Zeug zur Legende, sagt sogar Eddy Merckx. „Legende, nein, dafür bin ich wohl noch zu jung. Aber es ist schön, wenn man mich mit Eddy Merckx vergleicht. Er war der Größte, damals zumindest“, verkündet Sagan bei der Pressekonferenz am Dienstag. Zu der gleich sechs TV-Stationen angereist waren. Dazu die schreibende Zunft aus fast ganz Europa: Italiener, Belgier, Holländer, Deutsche und, und, und …

Grund für die Zuneigung der Fans ist sein unnachahmlicher Stil, die Beherrschung der Rennmaschine. Das Rad sehe bei ihm nicht aus wie ein Sportgerät, er spielt auf einem Instrument, beschreiben es Insider.

Ein Riesenunterschied zum eher roboterhaften Stil eines Christopher Froome. Ein Grund für die lässige Art mit dem Umgang des Rades ist auch in der Vielfältigkeit des Peter Sagan zu suchen. Schließlich ist er nicht nur Weltmeister auf der Straße. Er schlüpfte als Junior ins Regenbogentrikot bei den Mountainbikern und gewann Silber bei der WM im Querfeldeinfahren. So hatte er in Rio 2016 auf das olympische Straßenrennen verzichtet und war im Mountainbike-Bewerb gestartet.

Es sei wichtig, überall gut zu sein, meint er. Auf dem Mountainbike hat er die richtige Balance gelernt, „den exakten Umgang mit dem Sportgerät. Das sollten sich auch alle jungen Fahrer zu Herzen nehmen“, gibt er wertvolle Tipps. So hält er es auch in seiner Akademie, wo er jungen Talenten den richtigen Feinschliff mitgibt. „Nur so kann man den Radsport mit all seinen Facetten kennenlernen“, sagt er noch zum Abschluss. Und stürzt sich mit Alban Lakata den Trail hinunter.

Mit Sagan hat das deutsche World-Tour-Team „Bora hansgrohe“ jedenfalls den großen Coup gelandet und einen Typen mit Charakter in die Mannschaft geholt. Rund sechs Millionen Euro soll Bora im Jahr dafür hinblättern. Auch wenn es heuer bis zur WM nicht nach Wunsch gelaufen ist. „Aber es gibt immer wieder ein neues Rennen“, lautet Sagans Motto. Jetzt freue er sich auf seinen Nachwuchs und auf zu Hause in Monaco.