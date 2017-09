Silber für Österreichs Frauen-Team zum Auftakt der Kanu-Wildwasser-WM in Pau: Corinna Kuhnle, Lisa Leitner und Viktoria Wolffhardt mussten sich den fehlerfreien deutschen Siegerinnen in 1:43,80 Minuten – mit zwei Strafsekunden – um nur 0,2 Sekunden geschlagen geben. Bronze ging an Australien. Das Herren-Team belegte Rang 16.