Peter Sagan, geboren am 26. Jänner 1990 in Zilina (SVK). Mit seiner Familie wohnt er in Monaco.

Erfolge: Rad-Weltmeister 2015, 2016 und 2017 auf der Straße, Sieger der Flandern-Rundfahrt 2016 und von Gent-Wevelgem 2013 und 2016, fünf Mal Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France.