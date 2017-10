Mit einem 0:1 gegen Russland startete Österreichs U21 in Moskau in die EM-Qualifikation. Das Goldtor erzielte Schemaletdinow per Elfer (27.). „Wir haben in der zweiten Hälfte einen Sturmlauf hingelegt, aber leider keine Tore gemacht“, sagte Teamchef Werner Gregoritsch.

Österreich: A. Schlager; Gluhak