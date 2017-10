Die FIS hat auf ihrer Herbstsitzung in Zürich bestätigt, dass ab Saisonbeginn 2017/18 auch die jeweiligen zehn Topspringer in der Ausscheidung unter den Top 50 landen müssen, um am Bewerb teilnehmen zu dürfen. Bisher hatten sie Freiplätze. Bei den ÖSV-Meisterschaften in Bischofshofen holte Michael H