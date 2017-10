Es brodelt in der Gruppe I der WM-Qualifikation. Kroatien läuft Gefahr, trotz 17 Punkten auf der Habenseite die WM in Russland zu verpassen, und trennte sich noch vor dem entscheidenden Spiel am Montag gegen die punktegleichen Ukrainer von Trainer Ante Cacic. Nachfolger wird der 50-jährige Zdravko D