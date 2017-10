Im vorletzten Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Hockenheim fuhr Lucas Auer auf den achten Platz und verbesserte sich in der Gesamtwertung vom sechsten auf den fünften Rang. Mit 37 Punkten Rückstand kann der Tiroler aber nicht mehr in die DTM-Entscheidung, die heute im letzten Saisonr